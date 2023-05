Spalletti, il messaggio dopo lo Scudetto: "Tre regole per essere campioni"

Grazie al pareggio ottenuto a Udine, il Napoli è riuscito a diventare aritmeticamente campione d'Italia. Per il club azzurro si tratta del terzo titolo in Serie A della propria storia, mentre per Spalletti la vittoria del campionato sancisce il suo primo scudetto da allenatore. Un successo storico per uno dei tecnici più importanti degli ultimi anni del calcio italiano. Ma oltre al fattore campo, si sa che l'ex Roma ha sempre amato farsi conoscere anche per il suo linguaggio peculiare e alcune frasi diventate virali. E proprio attraverso la sua filosofia retorica, l'allenatore azzurro ha pubblicato un iconico messaggio social rivolto ai tifosi del Napoli.