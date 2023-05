Pallotta esulta con Spalletti: "Orgoglioso di ciò che hai fatto a Napoli"

Pallotta, il tweet dedicato a Spalletti

Pallotta ha pubblicato sul suo profilo Twitter una sua foto in compagnia di Spalletti, accompagnandola con questo pensiero: "Congratulazioni al mio amico Luciano per aver vinto lo scudetto. Sei stato un allenatore incredibile alla Roma e sono davvero orgoglioso di ciò che hai realizzato in questa stagione con il Napoli. Sapevamo che eri il grande allenatore che hai appena mostrato al mondo intero. Goditi i festeggiamenti".