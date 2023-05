Napoli-Fiorentina, ecco il programma della festa scudetto

NAPOLI - La pellicola scudetto è stata solo rimandata. De Laurentiis aveva pensato proprio a tutto contro la Salernitana. Sperava potesse essere quello, 30 aprile 2023, il giorno giusto, la data della storia. Ha dovuto rinviare di una settimana i preparativi per la celebrazione tricolore. L'appuntamento è sempre al Maradona per domani. Si giocherà alle ore 18 contro la Fiorentina e a fine partita partirà lo show che il presidente del Napoli ha in mente da tempo. Col coinvolgimento, tra gli altri, di Paolo Sorrentino, il regista de La Grande Bellezza che ha l'azzurro nel cuore.

Rieccoci

Il Maradona tornerà a vibrare domani, si riprenderà dal triplice fischio di Udine, dalla gioia per il trionfo, dai cori di sostegno, dall'azzurro come colore predominante per concludere otto giorni intensi. Dal- la Salernitana alla Fiorentina passando per l'Udinese, oltre 150mila presenze nella settimana più importante della stagione, in quest'abbraccio ideale con la squadra ammirata, giovedì, solo attraverso i dodici maxi-schermi presenti allo stadio. Anche per la partita contro la Fiorentina i biglietti sono andati a ruba nel giro di pochissimi giorni, file interminabili sul web, caccia alla fidelity card, necessità di fare presto per evitare sorprese. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, si direbbe, e ci sarà di nuovo Napoli, intesa come città, che si ritroverà al centro del proprio mondo, quartiere Fuorigrotta, per rinnovare quel sentimento verso una squadra divenuta storia. Idoli ai quali la folla vuole tributare un meritato saluto e un plauso per la cavalcata trionfale culminata con la conquista del titolo.

Lo show

In campo qualcosa accadrà, sarà gara vera con la Fiorentina ancora a caccia di punti per migliorare la propria classifica, ma l'attesa è tutta per il post, il triplice fischio, quando il calcio andrà negli spogliatoi e rimarrà la vita, quella autentica, ad affollare ogni angolo del Maradona. Cosa c'è da aspettarsi? Di tutto, perché De Laurentiis è uomo di spettacolo a cui nulla sfugge. L'annuncio principale, lo special guest che sarà presente, l'ha fatto lui pochi giorni fa. Paolo Sorrentino dovrebbe essere al suo fianco e insieme, quei due, potranno solo sorprendere e meravigliarsi dell'altra grande bellezza che li circonderà. Ci saranno altri ospiti, artisti, cantanti, giochi di luce, discorsi, immagini che verranno trasmesse sui due maxi-schermi presenti sugli spalti, sarà una festa alla quale, ovviamente, parteciperanno anche i calciatori e Spalletti, i protagonisti dello scudetto a cui il presidente, attraverso l'aiuto dei 50mila, vorrà dedicare un forte ringraziamento collettivo. De Laurentiis, dopo la gioia spontanea esplosa giovedì e durata tutta la notte in città e in attesa dell'evento ufficiale del 4 giugno che partirà dal Maradona e si svilupperà poi tra Piazza del Plebiscito e altri punti nevralgici della città e della provincia, vorrà tenere incollati i tifosi al Maradona per una serata indimenticabile.