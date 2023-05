Napoli, nun ce sta piacere nemmeno pe’ ‘na sera

E nun ce sta piacere nemmeno pe' na sera

E nun ce sta piacere nemmeno pe’ ‘na sera, fa eco don Peppino parcheggiatore allusivo. Avete visto le scritte di Udine, si intromette Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia, Napoli colera, noi non siamo napoletani, è mancato solo Vesuvio lavali col fuoco. Guaglio’ ma non si rinnovano mai, esclama Carmelo Mirabello regista di teatro popolare, non ne inventano mai una nuova, sono noiosi, bisognerebbe suggerirgli qualche ingiuria aggiornata e moderna.

E nun ce sta piacere nemmeno pe’ ‘na sera, ripete Gennaro Piromallo salumiere. Che altro c’è, chiede Totonno Speranza direttore di centro commerciale. C’è che stanno montando tutto un dissidio fra Spalletti e Aurelio, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Luciano ha mandato un drone con una bella botta sulla testa di Aurelio, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo. Un altro drone esplosivo Luciano l’ha mandato a noi, ricordandoci come l’abbiamo contestato l’anno scorso dopo Empoli e gli abbiamo anche rubato la Panda, aggiunge Saverio Malaspina ragioniere. Spalletti se ne andrà, commenta Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo.

Ma qua è 'nu squaglia-squaglia

E nun ce sta piacere nemmeno pe’ ‘na sera, replica Salvatore pittore di alici. Che altro ancora, geme Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Se ne andrà anche Giuntoli, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma qua è ‘nu squaglia-squaglia generale, commenta Totonno Speranza direttore di centro commerciale. E Osimhen, dove se ne andrà Osimhen, chiede con voce ammaccata don Peppino parcheggiatore allusivo. Nce stanno ‘ntossicanno ‘o scudetto, si lamenta Gennaro Piromallo salumiere. E’ la solita storia, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo, in qualche modo questo e quello ci devono dare lezioni e brutte notizie. Ma almeno Tommaso Starace rimane, domanda don Peppino parcheggiatore allusivo. Non si sa, anche per Starace potrebbe arrivare una proposta indecente, afferma Pasquale Pazienza giornalista on-line.

Questa è Napoli

Ma è un putiferio, esclama don Peppino parcheggiatore allusivo. Questa è Napoli, sentenzia don Ciccio portiere di palazzo, facciamo ‘na bella cosa, ma siamo sempre scippatori e mandolinisti, reddito di cittadinanza e caffè sospesi. Abbiamo fatto una grande festa, felicità e luna piena in mondovisione, sottolinea Saverio Malaspina ragioniere. Non basta, commenta Salvatore pittore di alici, dobbiamo inginocchiarci e chiedere scusa se abbiamo vinto lo scudetto, magari anche restituirlo lo scudetto, non siamo degni. Come ci manca Diego, esclama don Peppino parcheggiatore allusivo, lui li manderebbe a ff a’ ‘nculo tutti.