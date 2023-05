Scudetto Napoli, campane a festa nel Modenese: mistero sul responsabile

Il fatto

Al triplice fischio della partita tra Udinese e Napoli, che ha consegnato a Spalletti e ai suoi un posto nella storia, in tante parti d’Italia si è scatenata la celebrazione per lo scudetto. Addirittura a Nonantola, in provincia di Modena, le campane hanno suonato a festa. Secondo quanto riporta ANSA, però, c’è del mistero attorno a quest’evento, perché nessuno tra il parrocco e don Alberto Zironi - riconosciuto come simpatizzante della Juve - è riuscito a dare una spiegazione sul fatto.

Le parole del parroco

Il giallo di paese si infittisce soprattutto dopo le dichiarazioni di don Zironi al Resto del Carlino: "Il problema è che io l'altro ieri ero fuori Nonantola e a quell'ora, intorno alle 23, non ho dato alcun ordine di suonare le campane, ci mancherebbe. Al momento è ancora un mistero e stiamo cercando il responsabile, anche se i pochi che hanno le chiavi mi hanno giurato di non essere stati. Ho ricevuto diverse chiamate dai parrocchiani che mi chiedevano spiegazioni, ma non mi sarei mai sognato di fare una cosa del genere, neanche per la Juve..."