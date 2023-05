La festa scudetto per il Napoli in giro per il mondo

MIAMI - La festa di tutto il mondo. Ecco cos’è lo scudetto del Napoli. Perché al triplice fischio di Udine alla città partenopea si sono aggiunte tutte le grandi metropoli, e non solo, dall’Asia all’Australia agli Stati Uniti passando per l’Europa . Una spontanea, spesso anche commovente e inarrestabile, esplosione di entusiasmo. Non importa che ora segnasse l’orologio, per una volta la gioia ha unito tutti i continenti sotto un’unica bandiera, quella azzurra napoletana. Così “Club Napoli Madrid”e “Club Napoli Nippon - Samurai Azzurri” si sono ritrovati idealmente sullo stesso campo festeggiando Osimhen e compagni. A Londra in migliaia si sono accalcati con bandiere, sciarpe, striscioni in particolare a Notting Hill, punto di raccolta il napoletanissimo ristorante “Da Maria” e poi a Leicester Square, non lontano da Piccadilly Circus, cantando e urlando. «Napoli siamo noi, i campioni d’Italia siamo noi». Ma lo stesso slogan si poteva sentire anche a migliaia di chilometri di distanza risuonando all’unisono a Parigi e Berlino come a Taiwan e Buenos Aires. Nella capitale argentina, nel segno di Diego Maradona, i tifosi napoletani si sono moltiplicati come le bandiere azzurre: il Napoli Club Buenos Aires in particolare aveva dato appuntamento nel quartiere Palermo, sulla Borges, davanti al Sullivan’s Pub per una festa con fumogeni, trombe e champagne andata avanti per ore.

Stati Uniti per Napoli

Negli Usa a Miami sono state in particolare due pizzerie a raccogliere i tifosi: da “La Leggenda” è stata anche infornata la “pizza azzurra” creazione di Giovanni Gagliardi, pizzaiolo e soprattutto napoletano verace che per l’occasione, assieme ai dipendenti del locale, ha esibito anche una divisa creata appositamente per la straordinaria occasione, ovviamente con i colori del Napoli. Poi ancora da “’O Munaciello” con ai comandi (delle pizze) Carmine Candito, storico pizzaiolo napoletano. Più a nord, a New York al ristorante “Ribalta”, avvolto da un’enorme bandiera, sede del Napoli Club Nyc, c’era il tutto esaurito e le telecamere della Cbs (che trasmette in esclusiva la Serie A negli States) hanno fatto fatica a trovare un angolo per raccogliere le immagini della grande festa che sono state trasmesse subito al termine della partita di Udine. Nelle strade della Little Italy sono stato poi decine i rumorosissimi tifosi che si sono radunati per far sentire la loro voce. Ma non solo la East Cost si è fermata per lo scudetto, anche all’Ovest, da Los Angeles a San Francisco, è stato “scudetto day” a cominciare dal Napoli Club California.

Jim e Luciano

Sempre dagli States un particolare messaggio l’ha inviato Jim Pallotta. L’ex patron della Roma si è rivolto all’amico Luciano Spalletti: «Congratulazioni per lo scudetto - ha scritto - sei stato un incredibile coach a Roma e sono davvero orgoglioso di quello che hai raggiunto questa stagione con il Napoli. Sapevamo che eri un grande allenatore e l’hai dimostrato al mondo intero. Goditi le feste». Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli, legato al club e alla città anche per motivi extracalcistici, ha espresso la sua gioia per lo scudetto appena conquistato condividendo un video nel quale si vedono i suoi due figli, Lucas e Bautista (che vivono a Napoli), in mezzo ai tifosi. «Per questa eredità e per tutti i momenti vissuti vi voglio fare gli auguri e i complimenti per il nuovo titolo. Meritate questo e molto di più. Forza Napoli sempre...». E tra i tanti ex che hanno festeggiato il terzo titolo nella storia del club partenopeo non poteva mancare Pepe Reina: «Godetevi la festa!».