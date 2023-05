Napoli, i convocati per la Fiorentina: c'è una sorpresa

Buone notizie per Luciano Spalletti. Contro la Fiorentina l'allenatore del Napoli ritrova Matteo Politano. L'esterno si era infortunato in occasione della sfida contro il Milan e aveva saltato le ultime partite, ma dopo essere tornato in gruppo è stato anche convocato per la sfida del Maradona delle ore 18. Nell'elenco manca Mario Rui, anche lui ko nel ritorno dei quarti di Champions League, per cui ci vorrà ancora qualche giorno prima del recupero.