Spalletti e Napoli, futuro in bilico: vuole incontrare De Laurentiis. Spuntano le alternative

NAPOLI - Luciano Spalletti, il magnifico rettore dell’Università azzurra dei campioni d’Italia, ha spiegato chiaramente giovedì a Udine quello che si aspetta: «De Laurentiis deve venire a dirlo a me». Vuole che il presidente dica a lui, faccia a faccia, il pensiero espresso al Maradona ancora giovedì al cospetto di 55mila persone in estasi-scudetto e poi ribadito ieri e venerdì a radio e televisioni: «Quelli come Spalletti me li voglio tenere stretti, molto stretti, perché è difficile trovarli: ho esercitato l’opzione, vorrei che si aprisse un ciclo e che si rispettasse ciò che è contrattualmente stabilito». Il Napoli, attraverso una e-mail spedita via Pec, ha esercitato il diritto di prolungare di un anno, fino a giugno 2023, il contratto del tecnico: va da sé che al momento si tratta di un mini ciclo e soprattutto unilaterale. Ecco perché Spalletti vuole guardare un paio di occhi, non un monitor, e ascoltare parole, programmi e progetti. Gli affari sono affari e De Laurentiis è un maestro, un imprenditore geniale, ma l’uomo che ha riportato lo scudetto a Napoli amandola e rispettandola ogni giorno attraverso il lavoro si aspetta di ricevere lo stesso rispetto. La considerazione delle proprie idee e delle proprie sensazioni: legittimo. In sintesi: vuole sentirsi libero di scegliere e non incatenato alla burocrazia. Si o no: però parliamone come mai è accaduto negli ultimi mesi. Mai. La storia, insomma, è molto ingarbugliata e altrettanto paradossale se letta nei giorni dello scudetto atteso per 33 anni: incredibile ma vera. E se alla fine le strade dovessero dividersi, dalle nebbie del futuro potrebbero venire fuori vecchi pallini: tipo Antonio Conte, reduce dal Tottenham e ora libero.