Napoli, Giuntoli: "Futuro? C'è tempo per pensarci. Fossi un tifoso..."

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non si sbilancia sul futuro. Intervenuto a Dazn prima della sfida contro la Fiorentina, il ds azzurro ha così risposto ad una domanda relativa alle voci in vista dell'estate: "In questo momento sto cercando di realizzare quello di straordinario abbiamo fatto e di godermela. C’è tempo per pensare al futuro. Sono molto felice, un insieme di momenti indescrivibili che mi porterò sempre con me".