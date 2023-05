Diretta conferenza Spalletti: segui live le parole del tecnico dopo Napoli-Fiorentina

21:30

Spalletti entra in campo per la festa scudetto

Dopo tutti i calciatori, i dirigenti e il suo staff, lo staff sanitario, per ultimo entra in campo l'allenatore Luciano Spalletti, presentato da Aurelio De Laurentiis. "E' proprio vero che Napoli è la città dei miracoli - dice l'allenatore - perché se siete riusciti a far vincere uno scudetto anche a me ci può stare tutto. Siete stati tutti protagonisti di questa fantastica storia, tutti uno per uno: vi voglio benne assai".

20:44

L'opzione di rinnovo

"Contento dell’opzione? Ci sono ancora quattro partite e dobbiamo lavorare seriamente, e quindi dobbiamo finire bene, e farlo in questa seconda parte non è mai scontato. Per il livello di calciatori e di persone che sono. Io non glielo dico solo davanti perché sarebbe ruffiano anche fare qui i complimenti, ma lo dico anche quando sono solo a dormire in camera o quando sono con la famiglia. Dico le stesse cose, che è una squadra di bravi ragazzi e di ragazzi forti. Farlo non è mai scontato”

20:42

"Mai smesso il dialogo con il presidente"

“Riallacciare il dialogo? Non lo abbiamo mai smesso il dialogo con il presidente, non devo riavviarlo sono stato sempre a contatto con la società sono a Castel Volturno tutti i giorni, non c’è nessuna mancanza di dialogo. Mi è stata mandata una lettera. Da un punto di vista mia penso sempre che ci sia bisogno di parlarsi per creare quello che è più importante per il Napoli e per questa situazione qui. Il fatto che me lo abbiano detto l’ho trovato corretto”.

20:41

“I presupposti per ripetersi”

“I presupposti sono quelli di avere a che fare con una squadra forte, e poi di andare a organizzare quelle qualità, o di andare in profondità ad analizzare le qualità che ci vogliono per migliorare la squadra, verrà fatta nel periodo estivo, Giuntoli sta già lavorando sulla squadra per anticipare i tempi. Ci vogliono confronti dove ognuno dice quello che pensa e si va a creare una squadra ancora più forte. D’ora in avanti dormirò poco anch’io ci andrò anche io in giro, voglio vedere tutto quello che non volevo vedere all’inizio anche perché quando non ce li hai quei punti, poi hai timore di non riuscire ad arrivare in fondo. La squadra ha fatto qualcosa di eccezionale che gli ha permesso di vivere di rendere”.

20:35

"Osimhen deve vincere la classifica cannonieri"

Gol di Osimhen storico? “Prima di tutto ha dimostrato di avere grandissima personalità perché non dimentichiamo che è un ragazzo giovane che può subire gli sbalzi di umore, e il fatto che abbia avuto il coraggio di riprendere il pallone e ritirarlo, perché poi nello spogliatoio avevamo detto che sarebbe toccato a lui, perché poi sa anche batterli i rigori“.

20:30

"Entusiasmo per il futuro"

“Certo che sì, è qualcosa di unico. L’abbiam detto più volte. Oggi ci rendiamo conto dell’amore per questi colori dei nostri tifosi. Non so se avete visto quanta gente c’è fuori dallo stadio. Per cui, spesso l’abbiamo detto: dobbiamo renderli felici. Un qualcosa che è lì, sotto, basta andare a tirarlo fuori e ci rendiamo conto delle dimensioni dell’amore e del sentimento. Oggi lo tocchiamo con mano. Il fatto che si possa aver contribuito a generarlo è la cosa più importante che ti rende felice”.

20:26

Spalletti: "Una bandiera per me"

“Me ne hanno fatta una, sto lì a cercare il numero perché gliela voglio comprare! Non mi era mai successo, per cui la voglio io. Non ho da dire altro”.

20:24

Spalletti: "Il mio futuro? Non ci sono problemi"

"Non ci sono problemi, nel senso che loro avevano questa opzione l'hanno esercitata io li ringrazio di avermi avvertito poi ci sarà tempo perché ci mancano diverse partite per terminare il campionato e viviamo nello stesso ambiente".

20:22

Spalletti: "Bella partita anche oggi"

"A parte ora diventa facile perché oggi le cose le fanno da soli i calciatori, il programma ce l'hanno inserito, anche oggi hanno fatto una bella partita. Studiare bisogna studiare sempre, c'è sempre un altro modo per fare le cose, basta saperlo trovare."

20:19

Spalletti: "Tutti hanno contribuito"

"Quando si parla di gruppo il contributo lo danno tutti è chiaro che se non li fai giocare non puoi averli sempre in condizione, però anche oggi hanno fatto una partita con passione e con il cuore in mano. Noi veniamo da due giorni che non abbiamo dormito, e vedere anche oggi come hanno lottato è sintomo di maturità. Qui tutti hanno contribuito a questa vittoria"

20:18

Spalletti: "Felice per questa atmosfera"

"Provo tanta gioia a vedere Napoli così, la conferma è quella di dare atti di felicità. Quando vedi affetto così forte diventa soddisfazione per aver contribuito per creare quest’atmosfera qui”

Stadio Maradona