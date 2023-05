Il clamoroso gesto dello scultore: distrutta la statua di Maradona

Napoli, distrutta la statua per Maradona

Lo scultore, tramite un post pubblicato sui propri social, ha scritto: "Solo l'artista decide il destino delle sue opere". La statua è stata sempre al centro di numerose polemiche: dopo il rifiuto del Comune di Napoli, si erano cercate altre soluzioni tramite i comuni di Casalnuovo, Portici, Gragnano e Afragola. Le trattative non erano mai però realmente partite, così come quella per spostarla in Argentina allo stadio del Boca Juniors. La statua, a quanto pare, sarà nuovamente fusa forse per farne collanine ricordo. Ma se ne saprà di più nei prossimi giorni.