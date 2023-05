Napoli, De Laurentiis: "Volevamo anche la Champions, il prossimo anno..."

Napoli, le parole di De Laurentiis

Il presidente azzurro ci ha tenuto a fare i propri ringraziamenti per l'importante traguardo raggiunto: "Questa è una bellezza straordinaria, Scudetto dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, Curva B, Distinti, Nisida, Posillipo e Autorità e a tutti i tifosi napoletani del mondo. Edoardo è stato il mio braccio destro e sinistro, non è facile il figlio di... soprattutto con dei cambi di guardia partendo dalla Serie C. Purtroppo quest'anno è sfumata la possibilità della Champions, alla quale ci tenevo tanto. Ma tanto ci riproveremo l'anno prossimo".