I tifosi del Napoli e lo Scudetto al contrario: ha un significato nascosto

Non è passato inosservato il tricolore capovolto esposto in Curva B, allo stadio Maradona, durante la sfida contro la Fiorentina decisa dal rigore di Osimhen. In alto e poi in basso due striscioni "Bottino di guerra" e "Campioni in Italia". Molti si sono chiesti: qual è il significato di questa coreografia?