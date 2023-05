La pagelle di Napoli-Fiorentina: Gollini è decisivo, Demme riparte dopo l’infortunio

Gollini 7

Giusto che ci sia lui in porta contro la sua ex. Ha voglia di dimostrare qualità che a Firenze non si sono quasi mai viste e ci riesce. Per due volte è decisivo, sempre su Jovic.

Di Lorenzo 6,5

Rispetto al solito limita gli attacchi, ma dietro è una sicurezza.

Ostigard 5,5

Terza da titolare in campionato e si vede subito che deve scrollarsi di dosso un po’ di ruggine. Sbaglia il primo intervento in area su Jovic al quale regala poi una palla-gol.