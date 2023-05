"Grazie leggenda", Osimhen risponde al suo idolo sui social

Con 47 gol realizzati in Serie A, Victor Osimhen è il bomber africano più prolifico del campionato italiano. Col rigore alla Fiorentina il centravanti del Napoli ha staccato George Weah. Importante traguardo nella domenica di festa per la conquista dello scudetto. Ma le sorprese e le belle notizie non si sono esaurite col rigore ai viola. Sui social network, infatti, Osimhen ha ricevuto un messaggio speciale.