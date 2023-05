Un tifoso si è imbucato alla festa scudetto del Napoli: come ci è riuscito

Salvatore, 38 anni, cameriere, sorride mentre racconta, fiero, emozionato, di aver partecipato alla festa scudetto del Napoli a Udine. Era alla Dacia Arena ed è entrato nello spogliatoio azzurro prim'ancora dell'arrivo dei calciatori. Come ha fatto a eludere i controlli? Lo ha raccontato proprio lui a Radio Marte: "Guardavo il cellulare e non intercettavo il loro sguardo". Salvatore, incredulo, ha aspettato i primi giocatori e poi ha festeggiato per qualche minuto con loro.