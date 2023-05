Kvaratskhelia, le conversazioni segrete che avrebbero potuto portarlo lontano dal Napoli

Per ben due volte Khvicha Kvaratskhelia, prima del Napoli, poteva diventare un giocatore del Valencia . Un'occasione mancata, come riporta Marca, con i dettagli di alcuni messaggi che vedono coinvolto già nel marzo del 2021 Marco Otero che, allora, era il direttore tecnico dell'Academy e che inoltrò una 'soffiata' in un gruppo con altri dirigenti spagnoli. "Il 28 marzo la Spagna gioca contro la Georgia e verranno da Milano, Torino sponda Juve, Dortmund per vederlo. Se sei interessato, sarebbe ottimo. Possiamo parlare direttamente con la famiglia ". A quei tempi Kvara vestiva la maglia del Rubin Kazan e Miguel Corona, segretario del Valencia, rivelò di pretese troppo alte da parte del club russo.

Valencia e il rimpianto Kvaratskhelia: il retroscena

Ma il Valencia avrebbe potuto acquistare Kvara anche un anno dopo: marzo 2022, altro messaggio su Whatsapp in un gruppo diverso dal precedente (dov'era inserito anche il presidente Anil Murthy), siamo all'inizio della guerra in Ucraina quando il 77 del Napoli tornerà proprio in Georgia. "Suo padre vuole incontrare Marco Otero, è una grande occasione". Ma anche in quel caso il club spagnolo ha temporeggiato, così Kvara è ripartito tre giorni dopo dalla Dinamo Batumi mentre stava concordando il trasferimento estivo al Napoli per 11 milioni.