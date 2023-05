Paolo Sorrentino e il Napoli: a chi darebbe l’Oscar. Non è Kvara…

Da un regista all'altro. Paolo Sorrentino se ne intende di Grande Bellezza ed elegge Stanislav Lobotka come meritevole dell'Oscar per lo scudetto: "A chi lo do? A Lobotka che è un grande merito di Spalletti. Quando arrivò giocava la palla all'indietro, invece è stato trasformato dall'allenatore, è diventato uno dei più continui e poi mi piace come essere umano. Mi ricorda Guidetti, un vecchio mediano del Napoli" le sue dichiarazioni rilasciate a Dazn.