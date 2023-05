Cannavaro avvisa il Napoli: "Bisogna tenere Spalletti e Giuntoli"

Fabio Cannavaro ha ancora negli occhi le emozioni per la vittoria dello scudetto: “Era passato troppo tempo dall’ultimo scudetto del Napoli, è stato un momento fantastico". Il Campione del Mondo nel 2006 era un ragazzino quando arrivarono i trionfi con Maradona in campo e per questo a Kiss Kiss Napoli dichiara: "Bisognerebbe ridurre l’attesa, è troppo bello vedere questa città festeggiare: la società ha capito che vincere è bello, speriamo che continui così".