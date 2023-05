Napoli su Accardi per il dopo Giuntoli? L'annuncio del presidente dell'Empoli

Dopo otto anni, Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare Napoli per trasferirsi alla Juve . De Laurentiis lo sa e già sta pensando al sostituto che potrebbe essere Pietro Accardi , attuale direttore sportivo dell'Empoli. Ha commentato questa notizia il patron dei toscani, Fabrizio Corsi , a Kiss Kiss Napoli, cercando di blindare il suo dirigente: " Accardi? Proverò a trattenerlo, farò il possibile . Gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri economici. Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società".

Corsi e l'elogio ad Accardi: messaggio per De Laurentiis

Corsi, comunque, elogia Accardi e lancia un messaggio al presidente De Laurentiis: "Secondo me è prontissimo per fare il diesse del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perchè il Napoli è di un livello europeo. Faccio di tutto per non pensarci per ora”. Poche settimane e tutto sarà più chiaro.