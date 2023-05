De Laurentiis Jr fa infuriare i tifosi del Bari: colpa di un gesto a Napoli

Figlio oltre che presidente. Nell'ultimo weekend Luigi De Laurentiis, patron del Bari, era a Napoli per la festa scudetto del club di papà Aurelio. Diverse foto lo immortalano durante i festeggiamenti e per questo motivo ci sono state diverse polemiche con messaggi social di critica nei suoi confronti. De Laurentiis jr, con un lungo messaggio, ha risposto a quanto letto nelle ultime ore da Bari: "Cari tifosi biancorossi, in questi ultimi giorni si sono scatenate delle polemiche che rischiano di destabilizzare un ambiente intero . Mi dispiace che quel gesto di pochi minuti abbia causato tutto ciò".

Bari, il chiarimento di De Laurentiis jr

Si fa riferimento ad alcune foto con la sciarpa del Napoli, ma il patron del club pugliese fa chiarezza in tal senso: "Nello scatto di gruppo non avevo alcuna sciarpa, come si potrà notare, proprio perché volevo che si immortalasse una foto di famiglia insieme alla squadra, con mia madre, i miei figli, i miei nipoti e mio padre, ma senza alcun riferimento diretto per il rispetto che ho nei confronti del club che ho l'onore di rappresentare da cinque anni, la Ssc Bari". Infine un auspicio: "Concentriamoci verso un unico obiettivo. Sostenere il Bari verso una forsennata corsa playoff".