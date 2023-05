Maradona, spunta ritratto inedito con firma autentica: incasso record in beneficenza

Un'opera d'arte unica al mondo dal valore inestimabile. Protagonista Diego Armando Maradona che il 14 dicembre 2019, durante un evento di beneficenza nello stadio dell'Argentinos Juniors, per la prima e unica volta nella sua vita ha dedicato del tempo ad un artista per un ritratto dal vivo , un'opera d'arte autentica, ispirata alla gioventù dell'argentino.

Il ritratto di Maradona e la finalità benefica

Diego, nel dipinto, indossa la fascia da capitano sulla maglia rossa di quando giocava proprio nell'Argentinos Juniors. C'è anche la sua firma proprio un anno prima della sua improvvisa scomparsa. Molto presto il quadro verrà messo in vendita dalla "MP23Agency" e il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un macchinario per la cura del cancro in Argentina all'ospedale Mariacurie di Buenos Aires.