Scudetto Napoli, un pilota disegna la N in cielo: l'immagine è virale

Ognuno ha festeggiato la vittoria dello scudetto del Napoli in modo originale. Un pilota, ad esempio, ha disegnato la N gigante attraverso una traiettoria spettacolare tracciata dal sito specializzato Flightradar24. Come si nota dalle linee in giallo, l'aereo, un Tecnam P-2008JC, è decollato da Capua martedì e ha impiegato in totale per la realizzazione della N più di un'ora e mezza.