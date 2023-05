"Giuntoli? Se ne parla poco, sono convinto di una cosa", che elogio dall'ex pugile

Clemente Russo e la crescita del Napoli

Il trionfo in Italia che mancava da 33 anni rilancia le ambizioni del club, Russo aggiunge: "Parliamo sempre della Juve, ma anche il Napoli ora fa parte delle grandi. L'anno prossimo può fare il bis scudetto e andare bene anche in Champions, visto che è una squadra giovane, con tanta fame". L'ex pugile sottolinea che non si tratta di una vittoria utile anche alla città perché, parole sue, "Napoli era già prima in tutto. Il tricolore è solo un modo per farci conoscere al mondo intero sempre di più".