Ambrosino: "Con Spalletti un ottimo rapporto, il suo calcio è favoloso"

Da tifoso napoletano questi sono giorni «incredibili, pieni di felicità». Da professionista, invece, sono giorni intensi: da una parte c’è il Cittadella, in piena lotta per evitare i playout in B, dall’altra la Nazionale Under 20 che parte lunedì per il Mondiale in Argentina. Giuseppe Ambrosino sarebbe stato convocato (lui e Nasti del Cosenza sono la coppia d’attacco titolare), ma probabilmente non salirà sull’aereo, come altri tra cui Baldanzi dell’Empoli, perché non essendo date Fifa le società non sono obbligate a mandare i ragazzi. Dal presente al passato, che sa anche un po’ di futuro, Ambrosino pensa alla Serie B, ma pensa anche, se non soprattutto, a quel Napoli campione d’Italia con cui ha fatto il ritiro e che ne detiene il cartellino. A 20 anni ancora da compiere, il ragazzo di Procida, 17 partite e 2 gol in questa stagione, ci spera.