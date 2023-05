Il professore canta "I campioni dell'Italia siamo noi": lo scudetto all'università di Napoli

NAPOLI - Oh professore, mio professore: ore 10 (ma anche ore 11, cosa cambia!), un giorno all’improvviso, lezione di Automatica, che non è uno schema del calcio, come si sa, ma lo diventa. E comunque, non si sa perché e non si sa neanche per come, ma alla Federico II, Università d’Eccellenza, accadono cose diverse, non strane ma insolite, con il professor Bruno Siciliano - docente di Automatica, ex presidente della società internazionale di robotica e automazione, uno che ha scritto libri tradotti in cinese e in greco e sui quali studiano gli studenti di robotica delle maggiori università del mondo - mostra l’altra faccia di sé, che poi è sempre la stessa. Perché il docente e il tifoso del Napoli sono la stessa persona.