Serata al centro per il Napoli, che su invito del vicepresidente Edoardo De Laurentiis, si è ritrovato in un noto ristorante a Vico Belledonne a Chiaia per festeggiare a tavola la vittoria dello Scudetto. Immancabile la presenza di numerosi tifosi a caccia di selfie e autografi, con il tecnico Spalletti tra i più sorridenti e disponibili.