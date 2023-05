Bono Vox, che accoglienza a Napoli: virale foto con sciarpa azzurra

La passione dei tifosi del Napoli sta travolgendo tutti. L'ultimo ad accorgersene è stato Bono Vox. Il leader degli U2, infatti, è arrivato in città nelle scorse ore per l'unica tappa italiana del suo tour. Appena è sceso dall'aereo è stato accolto dall'affetto di alcuni tifosi. Ha anche ricevuto una sciarpa del Napoli che volentieri ha indossato e con la quale ha ricevuto diverse foto.

Tour napoletano per Bono Vox

Il cantante, 63 anni, si esibirà sabato al teatro San Carlo con il suo spettacolo Stories of Surrender e in questi giorni ne approfitterà per lasciarsi contagiare anche dalla cucina napoletana. In un altro video che ha fatto il giro del web, infatti, Bono Vox è in un noto locale del centro assaggiando prodotti tipici e deliziando i clienti con la sua voce.