Scudetto Napoli, turista perde cellulare: quello che fanno i napoletani è incredibile

Gesto di grande generosità da parte della città di Napoli. Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, nel caos generato dall'entusiasmo travolgente, una turista - arrivata in città per il grande evento - ha smarrito il suo cellulare . Invano ha cercato di ritrovarlo ma è stato impossibile muoversi e riconoscerlo tra centinaia di persone.

Come i tifosi hanno aiutato la turista a Napoli

I tifosi presenti se ne sono accorti e hanno deciso di aiutarla. Come? Con una colletta spontanea, una decina di euro a testa, raccogliendo così in totale - come riportato da Leggo - circa 300 euro serviti per un cellulare nuovo. Un gesto che la donna difficilmente dimenticherà.