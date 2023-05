L'annuncio del Napoli: nuovo infortunio a due giorni dal Monza

Nuovo infortunio in casa Napoli. Dopo Mario Rui e Lozano, l'ultimo giocatore a fermarsi in ordine di tempo è stato Pierluigi Gollini. Il portiere azzurro ha riportato un affaticamento all'adduttore destro e per questo motivo questa mattina ha fatto palestra assieme all'altro infortunato, Mario Rui. Lozano, invece, ha effettuato terapie.

Napoli, come stanno gli infortunati

Spalletti, dunque, per la gara di domenica col Monza dovrà rinunciare a tre giocatori. Mario Rui è vicino al rientro, da valutare le condizioni di Gollini per i prossimi giorni mentre per Lozano la stagione si è conclusa in anticipo.