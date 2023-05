Napoli, la frase di Gollini fa capire tutto sul suo futuro

Pierluigi Gollini non ha dubbi, vuole restare al Napoli anche il prossimo anno ma non dipenderà da lui. Lo ha detto, in modo chiaro, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro: "Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende da me. Mi farebbe estremamente piacere restare in azzurro, è il mio più grande desiderio". Il portiere è arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina e il Napoli può riscattarlo.