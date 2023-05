Spalletti mascherato a cena con De Laurentiis sul rinnovo: dettagli e dichiarazioni

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si vedono a cena e il menù è a base di futuro e programmazione. Il patron azzurro e il tecnico toscano si sono incontrati a cena per discutere del prolungamento del contratto del tecnico e per iniziare a tracciare le linee guida per la costruzione della squadra del prossimo anno. Spalletti dopo l'incontro è stato immortalato mentre indossava una maschera che ricorda quella di Osimhen.