Napoli, i convocati per il Monza: c'è una sorpresa

Con lo scudetto già in cassaforte, l'obiettivo del Napoli ora è solo quello di finire la stagione nel migliore dei modi. Non sarà una squadra rinunciataria, anzi: anche oggi in conferenza stampa Luciano Spalletti ha ribadito come il record di punti fatto con Sarri è uno stimolo molto importante (leggi QUI le sue parole). Ad aspettare gli azzurri c'è la sfida contro il Monza.