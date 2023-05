Napoli, il miracolo di San Diego: tutto il mondo ora è nei vicoli

Alla fine del racconto qualcuno dovrà pur decidere se ritenerlo il primo o l’ultimo, ma una cosa è certa: questa è la storia del miracolo di Maradona. Un miracolo popolare e sociale: questa volta non è la mano e neanche il piede, è D1OS per intero. Con il corpo dipinto 33 anni fa dai ragazzi del rione e il viso restaurato da un artista argentino come si fa con le opere d’arte. Ebbene sì: il Murale di Maradona ha conquistato la M maiuscola - tipo monumento - e soprattutto ha catturato l’attenzione di milioni di turisti. Di fedeli in pellegrinaggio: un viaggio spontaneo cominciato il 25 novembre 2020, di notte; la notte della morte di Diego. E pensare che all’epoca da quelle parti non ci andava nessuno, cioè ci andavano in pochi e i turisti ne ignoravano l’esistenza: tutto normale, i Quartieri Spagnoli erano soltanto un dedalo di vicoli sconsigliati dalle guide - e anche dai napoletani - e quel murale cominciava ancora con la lettera minuscola. Già. Ma poi è successo qualcosa d’inspiegabile: migliaia di persone ogni giorno ristoranti, negozi, trattorie, bar, il profumo del caff è e i colori. Un gol alla Maradona. La rinascita.