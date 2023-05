Napoli, entourage Kim: "Manchester United? Vi raccontiamo tutto"

Kim Min-Jae al Manchester United? Non c'è ancora accordo . Lo ha lasciato intendere chi segue il centrale coreano, il suo entourage intervenuto a Star News Korea per fare chiarezza sulle tante voci che si rincorrono in Italia e non solo sul destino del difensore del Napoli: "Accordo con lo United? Non è così, non è vero" è il virgolettato riportato.

Le parole dell'entourage sulle voci di mercato

Non è una vera e propria chiusura, anche perché l'entourage di Kim aggiunge: "Lo United è interessato a lui da tempo, da quando giocava in Cina, ma si è trattato sempre e solo di una chiacchierata. Ora Kim è concentrato sul finale di stagione e non si sa ancora in Premier League quali squadre andranno in Champions League". Incertezza che si estende anche al destino ancora in bilico di Spalletti.

Kim e la posizione in classifica del Manchester United

Al momento il Manchester United è quarto a tre giornate dal termine, abbastanza certo di entrare tra le prime quattro dato che il Liverpool, quinto e distante un punto, ha anche una gara in più. Kim, intanto, si arruolerà a giugno e nel suo contratto è prevista una clausola valida dal 1 al 15 luglio solo per l'estero. Novità attese a breve. L'entourage non chiude, anzi, ma chiarisce: "Non c'è ancora accordo con lo United". Ma l'interesse resiste e, a quanto pare, è di vecchia data.