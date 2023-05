Napoli, come sta Osimhen? Novità da Castel Volturno

Come sta Victor Osimhen? L'attaccante del Napoli, mercoledì, alla ripresa degli allenamenti, aveva saltato la seduta mattutina a causa di uno stato influenzale che lo aveva colpito. Ma ci sono buone notizie. Il bomber nigeriano, infatti, ha svolto l'intera seduta in gruppo nella giornata di giovedì e quindi è recuperato per la partita di domenica contro l'Inter in programma alle ore 18 allo stadio Maradona.