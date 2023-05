Napoli, scontri tifosi Eintracht: il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Napoli si è costituito parte civile nel procedimento penale a carico dei tifosi dell'Eintracht Francoforte protagonisti il 15 marzo scorso, in occasione della gara di Champions League valida come ritorno degli ottavi di finale, di incidenti e scontri coi tifosi del Napoli e con le forze dell'ordine in pieno giorno e in pieno centro. Atti vandalici che si sono consumati a poche ore dall'inizio della partita e davanti a tantissimi turisti o semplici cittadini.