Cavani, il figlio può giocare nel Napoli: l'annuncio del Matador

Lucas Cavani, dieci anni, può giocare nel Napoli. È il figlio del Matador, è nato in Italia, tifa per la squadra di Spalletti e sogna di vestire la maglia azzurra. L'annuncio è del papà che, intervistato da Dazn, racconta delle sue emozioni per la conquista dello scudetto ma parla anche dei suoi due figli che sono "pazzi del Napoli". Cavani spiega: "Sono nati a Napoli e tifano Napoli, i loro idoli sono Osimhen e Kvaratskhelia. Dovevate vederli quando il Napoli non vinceva lo scudetto o non andava in Champions. Conoscono anche tutti i cori e quando io ne canto qualcuno loro mi dicono che oggi sono diversi".