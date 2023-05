Maldini parla con Fedez di Spalletti: "La nostra lite? Ecco la verità"

Cosa ha detto Maldini del litigio con Spalletti?

A distanza di due mesi, il dirigente rossonero, ospite da Fedez per la trasmissione "Muschio Selvaggio", aggiunge nuovi particolari: "No, con Spalletti non ci siamo chiariti, ma la cosa bella della maturità è questa. È venuta fuori quella frase che non ho mai detto (Non rompete i co**ioni, avete vinto il campionato, ndr). Ma io non volevo che la squadra stesse lì a guardare me e lui fare casino. A me non piace essere rumoroso, non mi piace fare caino, in quel momento non volevo fare cinema, i protagonisti erano i giocatori".