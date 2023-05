Dalla Germania: "Osimhen è a Berlino, flirt col Bayern?"

Victor Osimhen è stato in Germania. Questa mattina, secondo il quotidiano tedesco Bild, ha lasciato un noto hotel a Berlino con la sua fidanzata e la figlia Hailey per far rientro a Napoli in auto . La ripresa degli allenamenti è fissato per questo pomeriggio. La Bild si domanda: "Flirt col Bayern?" . Il giocatore, infatti, piace tanto al club bavarese, ma al momento non ci sono novità sul suo futuro.

Cosa ci faceva Osimhen in Germania?

Il quotidiano, però, sul viaggio di Osimhen in Germania scrive: "La sua compagna Stephanie è tedesco-camerunese, nata e cresciuta a Wolfsburg, e sarebbe favorevole ad un suo ritorno in Germania per stare vicino alla famiglia". Osimhen ha già giocato in passato in Bundesliga quando vestiva proprio la maglia del Wolfsburg. Il suo contratto col Napoli scade nel 2025 e al momento non c'è accordo per il rinnovo. Il club di De Laurentiis è disposto a cederlo in estate solo per un'offerta irrinunciabile.