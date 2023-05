Panchina Napoli, la mossa di De Laurentiis per Luis Enrique

De Laurentiis vuole la Champions, come ha annunciato a un po’ di milioni di tifosi nel momento di massima euforia-scudetto, e ha deciso che l’uomo più giusto a cui affidare il suo ambizioso e complesso progetto si chiama Luis Enrique. Per tutti Lucho. Quasi Lucio, tanto per non rischiare di confondersi troppo. Spalletti, paradossalmente, è al tempo stesso il presente amaro come il suo addio e il passato splendido come lo scudetto appena conquistato, ma la grande ossessione del presidente è l’Europa. Una finestra sul mondo, il K2 del calcio: una cima sulla quale vorrebbe piantare la bandiera del Napoli. Magari accanto a quella del Barça di Luis Enrique: lui sa come si fa, l’ha conquistata da allenatore blaugrana nel 2015 insieme con la Liga, la Supercoppa Uefa, il Mondiale per club, la Coppa di Spagna. Un pokerissimo, altro che Triplete. Una storia di pochi eletti che non può passare inosservata nel casting tecnico più impegnativo della carriera di Adl: bisogna sostituire Spalletti, un fuoriclasse della panchina amato come pochi altri predecessori dalla squadra e dalla città, e soprattutto bisogna fornire risposte all’altezza del livello ormai raggiunto dal club. Le feste svaniranno presto, la musica finirà e gli amici se ne andranno - inevitabile - e così dopo aver volato per un paio di mesi torneranno tutti sulla terra: la nuova stagione è già cominciata. E da Lucio a Lucho potrebbe essere un attimo: il presidente, per convincerlo, è pronto a offrire un biennale da dieci milioni di euro a stagione, forte delle agevolazioni del Decreto Crescita. Una maxi offerta. Super, da slang spagnolo.