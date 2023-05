"Odio Napoli e Kvaratskhelia": il messaggio a un turista georgiano è virale

Un turista georgiano aveva organizzato la vacanza al meglio, Roma la prima città scelta. La decisione era ricaduta sull' Italia forse anche per quello che un altro georgiano di nome Kvicha Kvaratskhelia ha fatto nell'ultima stagione di Serie A . Ma è per lo stesso motivo che la sua vacanza nella capitale italiana ha trovato qualche problema.

Disdice la prenotazione per "colpa" di Kvaratskhelia

Infatti il turista ha raccontato che aveva organizzato tutta la sua vacanza in Italia: prima Roma, poi Firenze e infine Milano. Organizzato nei voli e negli alloggi, fino a quando pochi giorni fa il proprietario dell'appartamento nella capitale scompare. Non lo contatta più e non gli risponde. A quel punto, dopo parecchia resistenza anche dei suoi amici dato che era un appartamento in centro, decide di disdirlo.

"Georgiano? Trova un altro appartamento"

La risposta del proprietario è stata questa: "Ciao da Roma, scusami per non averti ricontattato. So che sei della Georgia e avevi prenotato questo appartamento, ma odio Napoli e Kvicha quest'anno mi ha fatto tanto male. Per favore trova un altro appartamento".

"Se a Roma è così, a Milano dormiremo in stazione"

Il tifoso poi in un'intervista al portale georgiano 90 min ha detto: "Adesso penso che a Firenze non dobbiamo avere paura della stessa cosa. Ma a Milano dovremo dormire in un parco o in stazione, lì la gente sarà ancora più amareggiata".