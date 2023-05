Giuntoli, il grande gelo: le prossime mosse di Juve e Napoli

C ristiano Giuntoli tornerà a Napoli domani, giorno della ripresa degli allenamenti della squadra prima dell’ultima partita e dell’ultima di varie feste sicuramente diverse da quella in programma domenica al Maradona: Di Lorenzo alzerà la coppa simbolo dello scudetto e poi ci sarà il grande show di canti, balli e fuochi d’artificio, ma il popolo azzurro e i suoi ragazzi saluteranno Spalletti e, per come stanno le cose, anche l’architetto del trionfo. Il direttore sportivo. Lui, Giuntoli: il ds che ha messo in piedi un altro tipo di show insieme con l’allenatore ma anche il ds che, come l’allenatore, ritiene finito il suo ciclo azzurro dopo otto anni. E uno scudetto: degnissima chiusura, per usare un eufemismo. Ma il finale della storia, beh, rischia di essere molto amaro: il feeling, il flirt con la Juve è stato sdoganato anche da Torino, non è mica un segreto, ma De Laurentiis almeno in questo momento non ha alcuna intenzione di liberarlo. Di lasciarlo andare. Per giunta alla Juventus. La questione - delicatissima - sarà ovviamente oggetto di un incontro in agenda dopo la partita con la Samp: la prossima settimana. Il giorno non è ancora definito, ma considerando che la tournée in Corea è ufficiosamente saltata e tutti stanno organizzando vacanze e trasferimenti in Nazionale, da lunedì ogni momento sarà una possibile occasione per il confronto. Un faccia a faccia molto atteso perché nessuno ha poi troppo tempo a disposizione e tutti hanno l’esigenza di programmare il futuro. Il Napoli come la Juventus. E se alla fine non si troverà un punto d’incontro, non è escluso che Giuntoli opti per la soluzione-Spalletti: le dimissioni. Senza alcuna certezza che De Laurentiis le accetti, ovviamente.