Che il terzo, storico scudetto del Napoli sia un'impresa straordinaria lo dice il campo, lo dimostrano i numeri impressionanti della cavalcata di Spalletti, lo esalta la classifica delle spese di mercato sostenute nell'ultimo quinquennio dai principali club europei. L'interessante graduatoria è stata pubblicata da tyfosi.com, sito con sede a Londra e leader nella consulenza della finanza sportiva. L'indimenticabile Gianluca Vialli ne è stato il cofondatore assieme a Fausto Zanetton, presidente e amministratore delegato della società: la piattaforma è stata creata al fine di originare, strutturare e finanziare operazioni nel mondo dello sport. Nel periodo 2018/2019- 2022/2023, fra la gestione Abramovich e la gestione Boehly il Chelsea ha speso 1,2 miliardi di euro di soli cartellini, 588 milioni dei quali sono stati investiti nelle ultime due sessioni di mercato per non vincere nulla, né in Premier né in Champions League. Mediamente, per ogni acquisto i Blues hanno sborsato 42,86 milioni. Il Napoli, invece, conferma la massima evangelica secondo la quale gli ultimi saranno i primi: ventesimo nella classifica di Tyfosi (438 milioni, media di 12,52 milioni per ogni giocatore ingaggiato), il club di De Laurentiis può vantare lo scudetto dei record non soltanto a confronto con il pugno di mosche di Stamford Bridge, ma anche della Juve (spesi 837 milioni), del Manchester United (769 milioni), dell'Arsenal (674 milioni) e del Psg (646 milioni). Interessante il raffronto fra il City (708 milioni) e l'Inter (445 milioni), finaliste di questa Champions League, così come non èun caso che dieci delle venti società analizzate siano inglesi: fra queste il West Ham, rivale della Fiorentina il 7 giugno a Praga nella finale di Conference League (524 milioni). Roma, Milan, Inter e Napoli occupano le posizioni dalla n. 17 alla n. 20, Dove si dimostra quanto non sia vero, in assoluto, che chi spenda sempre di più vinca sempre di più . Ed è interessante notare come, nella classifica di Tyfosi, fra le prime venti non ci sia nemmeno un club della Bundesliga: Bayern Monaco e Borussia Dortmund vantano bilanci da manuale. Al pari del Napoli, dimostrano che cosa significhi amministrare con oculatezza.