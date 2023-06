NAPOLI - Marek Hamsik ha deciso: si ritira dal calcio giocato. L'annuncio è stato dato proprio dall'ex Napoli, attualmente in Turchia al Trabzonspor, in conferenza stampa. "E' stata una decisione non facile, ma presa insieme alla mia famiglia. Il Trabzonspor sarà il mio ultimo club e giocherò l'ultima partita casalinga sabato. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno".