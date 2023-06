Napoli, nuova vittoria per Spalletti: è l'allenatore dell'anno in Serie A

Quando avverrà la consegna del premio per Spalletti?

La consegna del premio avverrà prima della gara di domenica contro la Sampdoria, ultima giornata di campionato ma ultima anche per lui sulla panchina del Napoli: l'allenatore, infatti, ha rivelato di fermarsi, come aveva già precedentemente annunciato De Laurentiis. Il premio, come riferisce la Lega sul proprio sito ufficiale, "è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare".

L'elogio a Spalletti dall'ad De Siervo

Elogi a Spalletti da parte di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A: "La sua stagione è stata straordinaria. La conquista dello storico terzo scudetto dei partenopei, 33 anni dopo il secondo firmato Maradona, è il risultato del grande impegno della Società e del lavoro di un tecnico preparatissimo e di grande carisma".