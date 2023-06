Napoli, Hamsik si ritira: la dedica di Lavezzi è da brividi

Napoli, Lavezzi ad Hamsik: "Grato per questa amicizia"

Il Pocho ha raccontato così il rapporto con l'ex compagno di squadra ai tempi del Napoli: "Amico, sono orgoglioso di tutto ciò che hai realizzato ed è un onore per me aver condiviso parte della tua carriera. Sono grato per la nostra amicizia e per aver vissuto tanti momenti insieme. Goditi l'amore di tutte le persone che ti amano così tanto! Ti auguro tutto il meglio per quello che verrà dopo e anche alla tua famiglia. Complimenti per tutto quello che hai dato al calcio. Un abbraccio amico!!!".