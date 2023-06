"Chi sostituirà Spalletti al Napoli?", la risposta di De Laurentiis sorprende tutti

C'è ancora tempo per scoprire quale sarà il nuovo allenatore del Napoli, il successore di Luciano Spalletti che contro la Sampdoria sarà per l'ultima volta sulla panchina azzurra. Ad annunciarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis intervenuto al Tg1: "Nuovo tecnico? Ci vuole tempo, ragazzi. Sangue freddo e pazienza. Stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, armarci con le giuste armi e affrontare questo problema che abbiamo già risolto tante volte, perché è da 14 anni che siamo in Europa, unica squadra italiana".