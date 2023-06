Napoli-Sampdoria, la Guardia di Finanza sequestra 250 biglietti

La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 250 biglietti per la gara Napoli-Sampdoria, ultimo match casalingo degli azzurri. I tagliandi, risultavano intestati a persone diverse da quelle che si sono presentate ai varchi. Il controllo, per il quale sono stati impiegati oltre 50 militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, è stato predisposto dopo aver osservato con attenzione le piattaforme telematiche e i social network, sui quali veniva proposta la rivendita - a prezzi più che raddoppiati - dei tagliandi per l'ultima di campionato degli azzurri scudettati.