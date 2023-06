Anguissa, scudetto col Napoli e rimpianti: "Sono triste e arrabbiato..."

Frank Zambo Anguissa, tra i protagonisti dello scudetto del Napoli, sintetizza la stagione appena vissuta così: "Pazzesca e incredibile". La vittoria del campionato è una medaglia al collo anche virtuale e un motivo d'orgoglio per il centrocampista ex Fulham. Eppure non mancano dispiaceri, come l'eliminazione ai quarti Champions contro il Milan. Per Anguissa i rimpianti sono tanti: "Quando abbiamo perso - le sue parole al quotidiano spagnolo Marca - eravamo arrabbiati, furiosi e tristi, perché è sfumata l'opportunità di essere in finale. Ci dispiace, potevamo fare di più, ma basta pensare al passato. Di sicuro possiamo migliorare in vista del prossimo anno".